رئيس قسم علم النفسي بآداب طنطا يعلن امتلاكهم أحدث جهاز لكشف الكذب

كشف الدكتور أحمد عياد، رئيس قسم علم النفس بآداب طنطا، تفاصيل امتلاكهم أحدث جهاز لكشف الكذب والعلاج النفسي، قائلًا إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لابد أن يكون للجامعة دور فعلي في المجتمع.



وأوضح "عياد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أنهم حصلوا على جهاز لكشف الكذب إصدار ثالث ونسخة متطورة على مستوى العالم.



وأضاف أن مهمة القسم هو إخراج أخصائي نفسي بشخصية معينة ترصد كل الظواهر السلوكية في المجتمع، لافتًا إلى أن الجهاز يعطي قياسًا دقيقًا للمريض النفسي مثل أجهزة قياس الضغط والسكر، ويعطي قياسات للكذب وأسباب الإدمان.

