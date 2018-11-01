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الحلو وثروت يحييان افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:43 م
الحلو وثروت يحييان افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
الحلو وثروت
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الفجر الفني
 
أحيا المطرب محمد الحلو، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، والمُهداة للراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقدم "الحلو"، خلال الحفل تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، وبعدها عزف المايسترو سليم سحاب لموسيقى تتر مسلسل "عائلة الحاج متولي"، بعدها قدم الفنان محمد ثروت أغنية "مين اللي مايحبش فاطمة".

الجدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، يقام في الفترة من ١ إلى ١٢ نوفمبر على ٧ مسارح، هى: "الكبير، والصغير، ومعهد الموسيقى العربية، والجمهورية، والإسكندرية، ودمنهور، ولأول مرة بالمركز الثقافي بطنطا".

ويضم المهرجان ٤٣ حفلا فنيا يحييه ٧٤ فنانا من ٨ دول عربية هي: "مصر - تونس - السعودية - البحرين - الأردن - الكويت - لبنان - العراق".

وتعقد جلسات المؤتمر في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر، أما مسابقة المهرجان في الغناء والعزف على الكمان للأطفال والشباب، تقام من ٣ إلى ٥ نوفمبر بالمسرح الصغير.

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