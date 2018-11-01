طريقة سهلة لعمل تشيز كيك ريد فيلفيت
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:43 م
المقادير:
خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز: علبة
البيض: 1 حبة
الزيت النباتي: نصف كوب
حليب: ثلث كوب
الجبن الكريمي: علبة "لحشوة الجبنة"
سكر البودرة: كوب ونصف "لحشوة الجبنة"
كريمة الخفق: كوب ونصف "مخفوقة - لحشوة الجبنة"
الفانيليا: ملعقة صغيرة "لحشوة الجبنة"
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على حرارة 350 وجهزي صينية مربعة بدهنها بالزبدة ورشة طحين.
2- اخلطي مريج الكيك والبيضة والملح والزيت والحليب حتى يتجانس.
3- صبي الخليط في الصينية المجهزة واخبزي الكيك بالفرن المجهز لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج واتركيه ليبرد تماما.
4- اخفقي الجبنة الكريمة والسكر والفانيلا حتى يصبح المزيج هشا وخفيفا.
5- أضيفي الكريمة المخفوقة مع التحريك حتى تتمازج المكونات ويصبح القوام كريميا.
6- وزعي الخليط بملعقة مسطحة على وجه الكيك وغطيها واتركيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات قبل التقديم.
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