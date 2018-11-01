طريقة سهلة لعمل تشيز كيك ريد فيلفيت

المقادير:





خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز: علبة

البيض: 1 حبة

الزيت النباتي: نصف كوب

حليب: ثلث كوب

الجبن الكريمي: علبة "لحشوة الجبنة"

سكر البودرة: كوب ونصف "لحشوة الجبنة"

كريمة الخفق: كوب ونصف "مخفوقة - لحشوة الجبنة"

الفانيليا: ملعقة صغيرة "لحشوة الجبنة"









طريقة التحضير:





1- سخني الفرن على حرارة 350 وجهزي صينية مربعة بدهنها بالزبدة ورشة طحين.





2- اخلطي مريج الكيك والبيضة والملح والزيت والحليب حتى يتجانس.





3- صبي الخليط في الصينية المجهزة واخبزي الكيك بالفرن المجهز لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج واتركيه ليبرد تماما.





4- اخفقي الجبنة الكريمة والسكر والفانيلا حتى يصبح المزيج هشا وخفيفا.





5- أضيفي الكريمة المخفوقة مع التحريك حتى تتمازج المكونات ويصبح القوام كريميا.



