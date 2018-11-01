ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة سهلة لعمل تشيز كيك ريد فيلفيت

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:43 م
طريقة سهلة لعمل تشيز كيك ريد فيلفيت
تشيز كيك ريد فيلفيت - أرشيفية
طباعة
 
المقادير:

خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز: علبة
البيض: 1 حبة
الزيت النباتي: نصف كوب
حليب: ثلث كوب
الجبن الكريمي: علبة "لحشوة الجبنة"
سكر البودرة: كوب ونصف "لحشوة الجبنة"
كريمة الخفق: كوب ونصف "مخفوقة - لحشوة الجبنة"
الفانيليا: ملعقة صغيرة "لحشوة الجبنة"


طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على حرارة 350 وجهزي صينية مربعة بدهنها بالزبدة ورشة طحين.

2- اخلطي مريج الكيك والبيضة والملح والزيت والحليب حتى يتجانس.

3- صبي الخليط في الصينية المجهزة واخبزي الكيك بالفرن المجهز لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج واتركيه ليبرد تماما.

4- اخفقي الجبنة الكريمة والسكر والفانيلا حتى يصبح المزيج هشا وخفيفا.

5- أضيفي الكريمة المخفوقة مع التحريك حتى تتمازج المكونات ويصبح القوام كريميا.

6- وزعي الخليط بملعقة مسطحة على وجه الكيك وغطيها واتركيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات قبل التقديم.
المزيد عن: مقادير مطبخ طريقة عمل طريقة تحضير ريد فيلفيت حلويات غربية حلويات شامية تشيز كيك ريد فيلفيت تشيز كيك امراة اكلات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
0
x
21:45
0
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
بتروجيت
0
x
17:30
1
مصر المقاصة
وادي دجلة
2
x
20:30
4
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
1
x
17:25
0
الشباب
الاتحاد
1
x
18:50
2
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 10:40:01 PM