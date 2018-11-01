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مسؤول أثيوبي: دور مصر معروف في غرب أفريقيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:40 م
مسؤول أثيوبي: دور مصر معروف في غرب أفريقيا
سينديسو أذانو
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وكالات
 
قال السفير الإثيوبي بالقاهرة سينديسو أذانو، إن العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد طفرة في ظل اللقاءات المثمرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد.



وأضاف أذانو خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، أن "دول حوض النيل ترتبط بحبل وريد واحد"، مؤكدًا دور البرلمانيين والتنفيذين في العمل سوياً من أجل تعزيز هذه العلاقات.



وأضاف السفير أنه "آن الآوان أن نبعد الشك والقلق عن علاقتنا وأن نتعاون سويا من أجل رفعة شأن الشعبين وإفريقيا بالكامل"، مؤكداً التزام بلاده بدفع العلاقات المصرية الإثيوبية إلى أعلى المستويات.



وأشار السفير الأثيوبي إلى أن مصر وإثيوبيا يجمعهما تاريخ طويل من التعاون المشترك منذ عهد جمال عبد الناصر، وأن كلا الدولتين لديهما نفس الحضارة والثقافة والمصير المشترك، مضيفاً: "دور مصر معروف في غرب أفريقيا وفي تأسيس الاتحاد الأفريقي، ونأمل في تقوية الاتحاد خلال رئاسة مصر له".



وأعرب السفير الإثيوبي عن ترحيبه بتكثيف التنسيق وتبادل الزيارات، وبحث مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات العريقة والمتراكمة بين البلدين، بما يفيد المجالس التشريعية في مجالات صياغة القوانين والتشريعات وتبادل التنسيق والزيارات بين برلماني البلدين.
المزيد عن: مصر لجنة الشؤون الأفريقية دور السفير الإثيوبي بالقاهرة الاتحاد الأفريقي
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