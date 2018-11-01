"هينيسي" تضيف لسيارة فورد "F-150" محرك V8

إن لك تكونوا مقتنعين بمحرك V6 على فورد F-150 رابتر, فيبدو بأن هينيسي توافقكم الرأي. حيث أعلنت هينيسي عن رزمة VelociRaptor لـ F-150 رابتر.





من الجانب الخارجي، حصلت السيارة على صدامات أمامية وخلفية سوداء ضخمة, مجموعة من أضواء الـ LED في الأمام والخلف, جنوط قياس 20 إنش, نظام تعليق Stage 2 مخصص للطرق الوعرة بقياس 152 ملم, عجلات للطرق الوعرة من نوع BF Goodrich KM03, و الكثير من شعارات هينيسي في جميع أرجاء السيارة.





أما أسفل الغطاء, فزودت VelociRaptor بمحرك V8 سعة 5.0 لتر سوبرتشارج سعة 2.9 لتر وضغط يصل الى 7 psi. حيث يولد هذا المحرك قوة 758 حصان و 570 حصان. ويمكّن السيارة من التسارع من 0 الى 96 كم/س خلال 4.1 ثانية فقط وقطع مسافة الربع ميل خلال 12.2 ثانية فقط. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.



