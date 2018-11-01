سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 1/11/2018

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري، ليصل 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع، واستقر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية، مسجلاً 17.88 جنيها للشراء، 17.98 جنيها للبيع.