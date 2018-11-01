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مركز سلمان يواصل توزيع المساعدات للمتضررين بإعصار "لبان"

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:40 م
مركز سلمان يواصل توزيع المساعدات للمتضررين بإعصار لبان
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، الأربعاء، توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في المناطق الأكثر تضرر من إعصار "لبان"، في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة.

 

وتم توزيع مواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط) و13طنًا من السلال الغذائية و 300 كرتون تمر للمتضررين في مديريتي الغيظة والمسيلة يستفيد منها 3,380 فردا.

 

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار "لبان".

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