Nubia X يستغني عن الكاميرا الأمامية ويعوضها بشاشة في الخلف لالتقاط السيلفي

أصبحت الشاشة الكاملة من أكثر الأشياء التي تحاول الشركات الحصول عليها لكنها تجد صعوبة بسبب وجود الكاميرا الأمامية والمستشعرات، وبينما شركات مثل أوبو وفيفو قدمت تقنيات بجعل الكاميرا تنزلق من الخلف وإبقاء الشاشة كاملة، إلا أن نوبيا كانت فكرتها مختلفة.





فقد قدمت نوبيا هاتفها Nubia X بالاستغناء بشكل كامل عن الكاميرا الأمامية لإيجاد شاشة كاملة للهاتف، لكن فكرتها لتعويض التخلي عن الكاميرا الأمامية جعلها تقوم بفكرة مختلفة لأخذ صور السيفي، وذلك بتطوير شاشة أخرى أصغر حجمًا في الجهة الخلفية من الهاتف، مما يجعل المستخدم قادرًا على التقاط صور سيلقي من الكاميرا الخلفية ومعاينتها على الشاشة الخلفية.





ربما تبدو فكرة جيدة من الشركة، فبكل الأحوال ستكون صورة السيلفي أكثر وضوحًا بالحديث عن الفرق الدائم بين الكاميرا الخلفية والأمامية. وبمعنى أخر، فإن صورة السيلفي ستكون بنفس جودة الصور العادية.





ويتمتع جهاز Nubia X بشاشة LCD بدقة 1080×2280 بكسل وقياس 6.26 بوصة وهي تمثل 93.6% من واجهة الجهاز الكلية، كما يتمتع بشاشة خلفية من نوع OLED وبقياس 5.1 بوصة في الخلف ووضوح 1520×720 حيث يمكن تحويلها لشاشة عادية عند الرغبة بالتصوير أو أي شيء أخر، أو إعادتها لتظهر كجزء من خلفية الجهاز عند الرغبة باستخدام الشاشة الرئيسية، ويمكن الاستفادة منها أيضًا بإظهار رسومات محددة أو الساعة أو حتى استخدامها للتحكم في الألعاب عند اللعب على الشاشة الرئيسية.





وبسبب وجود الشاشتين، فإن الشركة قامت بتطوير مستشعرين لبصمة الأصبع؛ أحدهما في الجانب الأيسر من الجهاز، والأخر في الجانب الأيمن، مما يجعل فتح القفل سهل عند استخدام أي شاشة.





وبالحديث عن المواصفات الأخرى للهاتف، فإنه يأتي مع كاميرا مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل و24 ميجا بكسل لكل عدسة، كما يأتي مع معالج سنابدراغون 845 وذاكرة رام 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت بناءً على سعة الرام.





ويجلب الهاتف بطارية بقدرة 3,800 ملي أمبير / ساعة. كما يحمل نظام تشغيل أندرويد 8.1 مع واجهة مستخدم iPhone-y Nubia UI 6.0 والتي تخلو من تطبيقات قوقل.





وربما تكون نوبيا غير معروفة كباقي الشركات الصينية في المنطقة، إلا أن متابعي نجوم كرة القدم يعرفونها كراعي للبرتغالي كريستيانو رونالدو ولذلك في حال كانوا يريدون شراء الهاتف سيتوجب عليهم الذهاب للصين ودفع 475$ لذلك كونه غير متاح في مكان أخر حاليًا.