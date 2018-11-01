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متحدث "الزراعة": 15 حالة وفاة ناتجة من عقر الكلاب الضالة في 2015

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:47 م
متحدث الزراعة: 15 حالة وفاة ناتجة من عقر الكلاب الضالة في 2015
الدكتور حامد عبد الدايم
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كساب أحمد
 
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لا تقوم بقتل الكلاب الضالة إلا بناءً على استغاثة المواطنين، معقبًا: "مش بنقتل كلاب عمال على بطال زي ما بعض الناس بتقول".

وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن القانون ينص على إعدام الكلاب الضالة، لافتَا إلى أن سبب انتشار الكلاب في العديد من المناطق هى القمامة المنتشرة في كل مكان.

ولفت إلى أن الوزارة ليس لديها مانع من تعقيم الكلاب الضالة لوقف تكاثرها، لكن هذه الوسيلة لا تؤدي إلى منع خطورتها في الوقت الحاضر.

وأشار إلى أن عدد الوفيات الناتجة من الكلاب الضالة 15 حالة في عام 2015، خلاف مئات حالات العقر التي تؤدي لمعاناة الكثير من المواطنين.
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