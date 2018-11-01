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مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة سموحة بالدوري

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:37 م
مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة سموحة بالدوري
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علي نبوي
 
أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربي، قائمة فريقه لمواجهة سموحة، غداً الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلامن :-

عامر عامر ومحمد رجب وهشام شحاته وعبد الرحمن فاروق وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمود البدري ومحمود حماده ومحمد مسعد ومحمد عادل وموسي دياورا وجيمس تيدي ووهاب أنان ومصطفى الجمل وعبد العزيز موسى ووليد حسن ومحمد موسى.

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