الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين

ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس، بدعم من نتائج قوية من بنك "آي.إن.جي"، ومجموعة "بي.تي" للاتصالات غطت على تحديث مخيب للآمال من بنك كريدي سويس.











وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4 %، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، بينما زاد مؤشر داكس الألماني 0.2 %.





وقادت المكاسب قطاعات التعدين والبنوك والتجزئة، وهي الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية.





لكن مؤشر فايننشال تايمز البريطاني تراجع 0.2 %، مع صعود الجنيه الإسترليني، بعدما قال مسؤول بريطاني إن لندن أصبحت قريبة من إبرام اتفاق سيتيح لشركات الخدمات المالية التي مقرها بريطانيا ممارسة أنشطة أساسية في أسواق الاتحاد الأوروبي.





وارتفع سهم آي.إن.جي 5.9 %، بعدما سجل أكبر بنك في هولندا أرباحاً أفضل من المتوقع في الربع الثالث بلغت 776 مليون يورو.





وصعد سهم بي.تي 8.7 %، بعدما سجلت شركة الاتصالات البريطانية زيادة أفضل من المتوقع قدرها 2 % في أرباح النصف الأول من العام، ورفعت توقعاتها للعام بأكمله.







وحقق السهم أفضل أداء في يوم واحد منذ مايو 2013.