ترامب: لن نسمح لقافلة المهاجرين من الدخول إلى الولايات المتحدة
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:29 مأسماء العزب
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الكونجرس الأمريكي وضع مجموعة من التشريعات المشددة تجاه الهجرة غير الشرعية.
وأكد ترامب، خلال كلمته، مساء اليوم بشأن الهجرة، أنه لن يسمح لقافلة المهاجرين من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن برنامج اللجوء يشمل الأشخاص الهاربين من بلادهم بسبب الاضطهاد، متابعا: "سنضع المهاجرين غير الشرعيين في مخيمات لحين استكمال إجراءات ترحليهم".
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