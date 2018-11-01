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إليسا: مشاهد المستشفى في "إلى كل اللي بيحبوني" كانت حقيقية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:33 م
إليسا: مشاهد المستشفى في إلى كل اللي بيحبوني كانت حقيقية
إليسا
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مريم الشريف
 
أكدت المطربة اللبنانية إليسا، أنها قررت خلال أغنية "إلى كل اللى بيحبونى" للملحن محمد يحيى وكلمات شادى نور، أن تحكى قصتها مع مرض سرطان الثدى، لافته إلى أنها تواصلت مع مخرجة الفيديو كليب وأخبرتها بأنها ترغب فى ان تقدم قصتها خلال هذا الكليب.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "معكم" على قناة CBC، أن المكالمات المسجلة فى الكليب كانت حقيقية، وهناك مشاهد فى الكليب حقيقية أيضا كمشهد وجودها فى المستشفى وكانت مخبأة وجهها، كما أن أصدقائها الحقيقيون ظهروا معها فى الكليب.
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