عاجل.. الأهلي يزف بشرة سارة لجماهير قبل لقاء الترجي

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن اللجنة المشرفة على تنظيم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، قررت استمرار عملية بيع تذاكر مباراة الترجي التونسي في منافذ استاد الإسكندرية.





أضاف مرجان، أن هناك عددًا قليلًا من تذاكر الدرجتين الثالثة والثانية ما زال متواجدًا في منافذ استاد الإسكندرية وأن عملية البيع مستمرة حتى غد، الجمعة.





وكان الأهلي قد أعلن فتح 4 منافذ لبيع تذاكر المباراة في استاد الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، بموجب بطاقة الرقم القومي، في إطار التيسير على جماهير الأهلي، وتقديرًا لدورها المهم في مساندة الفريق خلال المباراة المرتقبة.





وأوضح المدير التنفيذي للنادي، أن الترتيبات الخاصة بعميلة بيع التذاكر جرت على قدم وساق، وتمت بشكل مثالي خلال الساعات الماضية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الراحة للجماهير عند الدخول والمغادرة.





وأشار إلى أنه كان يتمنى حضور ضعف العدد المسموح به، ولكن هناك حرص على احترام النواحي التنظيمية المتعلقة بالمباراة وتوفير ما يلزم لراحة وسلامة الجماهير، خاصة أن إدارة النادي بذلت أقصى جهد لحضور أكبر عدد من جماهير النادي لهذه المباراة.





ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة مساء غد، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



