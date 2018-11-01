البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع فى نهاية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تواصل إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية، ليربح مؤشر "داو جونز" نحو 943 نقطة في 3 أيام.





وقادت أسهم المواد الخام مكاسب "وول ستريت"، كما كان سهم شركة "داو ديوبونت" أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي "داو جونز" بعد أن فاقت الأرباح توقعات المحللين.





وتلقت البورصة الأمريكية الدعم أيضاً من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" بأنه أجرى محادثات تجارية جيدة للغاية مع نظيره الصيني.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما هبط النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 6 أشهر.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1% إلى 25380.7 نقطة، رابحاً 264.9 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بأكثر من 1% إلى 2740.3 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% مسجلاً 7434.06 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.9% إلى 96.267.