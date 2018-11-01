الزمالك يفوز على دجلة بالأربعة ويتصدر ماراثون الدوري





نجح فريق الزمالك في استعادة صدارة الدوري الممتاز، بعدما نجح في الفوز على نظيره وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم إبراهيما نداي للفريق الدجلاوي في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 30.

وأحرز إبراهيم حسن هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 44 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل محمود علاء هدف الزمالك الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 60، قبل أن يسجل أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 63، وقلص نداي النتيجة في الدقيقة 78 لينتهي اللقاء 4-2 لصالح الزمالك.

وشهد اللقاء تعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك للطرد في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 20 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 11 في المركز الـ13.