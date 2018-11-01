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عاجل- السعودية| مصرع شابين غرقا في أحد مجاري السيول بمكة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:25 م
عاجل- السعودية| مصرع شابين غرقا في أحد مجاري السيول بمكة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

                                          

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لقي شخصان مصرعهما غرقا بداخل أحد مجاري السيول بوادي بن عمير، اليوم الخميس، بعد انهيار عقم ترابي ساند على مصد خراساني.

                        

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأن الشخصين يبلغان من العمر 15 عاما و18 عاما، واحتجزا أسفل المصد الخرساني حتى غرقا، واستطاعت فرق الإنقاذ  إخراجهما .

 

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول حال جريانها أثناء هطول الأمطار.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

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