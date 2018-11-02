توفيق عكاشة عن وضع الإعلام: "العدد في الليمون"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الإعلام تحول إلى عزبة، لافتًا إلى أن الإعلام أسهل وسيلة للظهور، مشددًا على ضرورة أن يكون رجل الإعلام على معرفة بالمعلومات حتى لا سببا في توصيل معلومات مغلوطة للمواطن.



وأضاف: "أي واحد عنده صفحة على الفيس بوك ممكن ينشر اللي هو عايزه، ومحدش بيدور وراه".



انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، الوضع الإعلامي خلال السنوات الماضية، قائلا: "كان العدد في الليمون".