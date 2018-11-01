ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

العاهل الأردني يأمر بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كارثة سيول الأغوار

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:22 م
العاهل الأردني يأمر بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كارثة سيول الأغوار
العاهل الأردنى
طباعة
الفجر السعودي
 

وجه ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، الخميس، رئيس الوزراء عمر الرزاز، لتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة حادث سيول البحر الميت، التي توفي خلالها 21 شخصا معظمهم من الطلبة.

 

وستكون مهام اللجنة "الوقوف على الحقيقة بكل موضوعية وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكل دقة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلا، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص، من أجل الوصول إلى توصيات موحدة".

                

وتشكلت اللجنة برئاسة محمد صامد الرقاد، وعضوية كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، كما تضم 3 ممثلين عن أهالي الضحايا.

 

وحسب "بترا"، ستقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل بما خلصت إليه من التوصيات اللازمة لعرضها أمام الملك “بالسرعة الممكنة”.

 

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثار الأردنيان استقالتيهما، بعد أسبوع على الحادث المأساوي.

 

ولقي 21 شخصا حتفهم الخميس الماضي غالبيتهم طلاب في مدرسة “فكتوريا” الخاصة، كانوا ضمن الرحلة المدرسية حين جرفتهم سيول في منطقة البحر الميت، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان، فيما أصيب 35 شخصا آخرون.

 

وشهد الأردن بعد ظهر الخميس الماضي تساقطا غزيرا ومفاجئا للأمطار، مما أدى الى تشكل السيول في مناطق عدة.

 

وتعد منطقة البحر الميت أكثر بقعة انخفاضا على وجه الكرة الأرضية، ونتيجة الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة، التي تصب في النهاية بالبحر الميت.

المزيد عن: سيول الاردن حادث الاغوار العاهل الاردني الاردن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
0
x
21:45
0
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
بتروجيت
0
x
17:30
1
مصر المقاصة
وادي دجلة
2
x
20:30
4
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
1
x
17:25
0
الشباب
الاتحاد
1
x
18:50
2
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 10:50:10 PM