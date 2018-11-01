مسلسل "حبيبي اللدود" يوميًا على الـ"LBCI" والـ"LDC" (صور)

بين مسلسل "ثورة الفلاّحين" العمل الدراميّ الضخم الذي يتحدّث عن حقبة من تاريخ لبنان السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وبين العمل الدراميّ المعاصر "حبيبي اللدود" الذي انطلق عرضه أمس الأربعاء على الـ"LBCI" والـ"LDC"، سيكون المشاهد على موعد مع سهرات دراميّة ستّة أيّام في الأسبوع.

من زمن "الثورة" الى زمن "الحرب" سينتقل المشاهد مع مسلسل "حبيبي اللدود" بطولة النجم يورغو شلهوب بدور "نوح" المقاتل في أحد الأحزاب والمُغرم بـ"سمر" (جوانّا حداد) التي تنتمي لحزب منافس. ولكن مع انطلاق شرارة الحرب، خفتت نيران الحبّ. فهل تضيع أحلام "نوح وسمر" وسط مشاعر الحقد ورائحة الدمّ؟

"حبيبي اللدود" بطولة يورغو شلهوب، فادي إندراوس، روان طحطوح، جوانّا حدّاد، بيدرو طايع، سينتيا مكرزل، وجيه صقر، علي منيمنة، علاء علاء الدين، لودي طايع، لويس ناضر، جومانة حداد، زياد صليبا، طوني مهنا وغيرهم...

قصّة سيناريو وحوار: منى طايع، إخراج سيزار حاج خليل، إنتاج طايع إنتربرايسز.

"حبيبي اللدود" يُعرض من الأربعاء الى الجمعة، و"ثورة الفلاحين" من الأحد الى الثلاثاء بعد نشرة الأخبار المسائيّة على الـ"LBCI" والـ"LDC".