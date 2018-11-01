لمياء فهمي: ليس من حق المرأة أن تجهض نفسها

أكدت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، أنه ليس من حق المرأة أن تجهض نفسها، قائلة: "المرأة ليست حرة في نفسها لتقوم بإجهاض نفسها؛ لأن الجنين أمانة وضعها الله سبحانه وتعالى في المرأة".





وأضافت "فهمي"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الخميس، أنه لا يوجد ما يسمى بالإجهاض الآمن.



