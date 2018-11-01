"UNCTAD" تكشف عن الشركات التى تسيطر على الخطوط الملاحية حول العالم

سيطرت أكبر عشرة خطوط ملاحية منتظمة في العالم علي حوالي 70% من الحصة السوقية لقطاع النقل البحري العالمي، حسبما أكده التقرير السنوى الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" ، لعام 2018.





وأوضح التقرير أن تلك الشركات الملاحية حققت قدرة مشتركة بإمتلاك وتأجير 2955 سفينة ، بسعة 17 مليون و435 ألف و265 حاوية مكافئة حتي منتصف العام الجاري من إجمالي طاقة العالم، البالغة 19 مليون و621 الف و583 حاوية موزعة علي 3833 سفينة .





ووفقا للتقرير فإن ترتيب العشر الاوائل جاء في قائمة تضم 30 شركة ملاحية تسيطر علي السوق الملاحي ، بناءا علي الحصة السوقية وأعداد السفن المملوكة و المستأجرة لتلك الخطوط وأجمالي سعة تلك السفن من الحاويات ( 20 قدما (TEU) .





وأفاد التقرير الذي حصلت "المال" علي نسخة منه أن عام 2018 شهد ظهور خط ياباني جديد ONE" " والذي يمثل إندماج ثلاث خطوط كبري وهم (K- LINE، MOL ،( NYK، والذي استحوذ علي 1.5 مليون حاوية من طاقة العالم .





وأكد تقرير الاونكتاد 2018، أن بعد التحالفات والاندمجات الاخيرة بين الخطوط الملاحية ، تصدر الخط الملاحي "ميرسيك" القائمة بأستحواذه علي 15.3 % من الحصة السوقية بأعداد سفن مستأجرة ومملوكة بلغت 700 سفينة وبـ سعة بلغت 3ملايين و879 ألف و439 حاوية.





ويأتي الخط الملاحي MSC في المرتبة الثانية لأستحواذه علي 12.3% من الحصة السوقية ،بإجمالي 473 سفينة مصاحبة لنحو 3ملايين و118 ألف و108 حاوية ، علي أن يأتي الخط الملاحي CMA CGM بحصة سوقية تصل الي 10.1 % وإجمالي 476 سفينة وبسعة تصل الي 2 مليون و554 ألف و264 حاوية.





ويعد النقل البحري هو العمود الفقري للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ويتم نقل حوالي 80 %من التجارة العالمية من حيث الحجم





وأضاف التقرير أن الخط الملاحي COSCO أحتل المرتبة الرابعة بإستحواذه علي 7.8% من حصة السوق العالمي ، بإجمالي 330 سفينة وحمولات تصل الي مليون و972ألف و491 حاوية ، وجاء الخط الملاحي HAPAG Lioud في المرتبة الخامسة بإجمالي 217 سفينة ويستحوذ علي 6.1% من الحصة السوقية بأجمالي حاويات تصل الي مليون و550 الف و874 حاوية .





وأرجع التقرير ، تعافي التجارة العالمية المنقولة بحرا ، الي النهضة التي شهدها الاقتصاد العالمي في عام 2017. وبتوسعها بمعدل 4%، وهو أسرع معدل نمو في خمس سنوات ، لاسيما أن هناك مخاطر سلبية تؤثر علي التوقعات المسقبلية أهمها التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية - أكبر اقتصادين في العالم -، وكذلك التوترات بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي الاحتكاك التجاري المتصاعد إلى حرب تجارية قد تعيق عملية الانتعاش ، وتعيد تشكيل أنماط التجارة البحرية العالمية .

وتابع أن هناك عوامل الأخرى التي تؤدي إلى عدم اليقين ، وهو التحول العالمي الجاري في الطاقة ، والتحولات الهيكلية في اقتصادات مثل الصين .





وأستكمل التقرير أن الخط الملاحي الياباني الجديد ONE ،يحتل المرتبة السادسة بعد دمج خطوطK- LINE) ،MOL ،NYK) ، كما يستحوذ علي 6.1% علي حصة السوق العالمي بإجمالي أعداد سفن تصل الي 228 سفينة ، بـ سعة تصل الي مليون و536 ألف و312 حاوية .





وجاء الخط الملاحي EVERgreen في المرتبة السابعة بين الخطوط العالمية لاستحواذه علي 4.4% من الحصة السوقية بأعداد سفن مستأجرة ومملوكة تصل الي 200 سفينة وبسعة مليون و110 ألف و708 حاوية .





كما جاء الخط الملاحي OOCL في المرتبة الثامنة، بإجمالي 99 سفينة ، وسعة تصل الي 689 ألف و986 حاوية ، بنسبة أستحواذ للسوق الملاحي تصل الي 2.7% .. ثم يأتي الخط الملاحي Yang Ming Pacific في المرتبة التاسعة ، والذي يستحوذ علي 2.4% من الحصة السوقية ، وتصل اعداد سفنه 100سفينة وسعة تصل الي 609 ألف و749 حاوية .

وأخيرا جاءالخط الملاحي PIL المرتبة العاشرة بإجمالي 132 سفينة وسعه 413 ألف و334 حاوية ، ويستحوذ علي 1.6 % ن السوق الملاحي .

ويذكر أن النقل البحري خلال الفترة الاخيرة خضع الي عملية تحول في إعادة تشكيل التحالفات الحالية وإقامة تحالفات جديدة ، وتضافرت جهود أهم عشر خطوط ملاحية كبري لتبقي تحت لواء 3 تحالفات عالمية وهما Ocean Alliance والذي يسجل 34% من الحصة السوقية لطرق التجارة و Alliance يسجل حصة 26% و تسجل حصة 2M ALLiance نحو 33% ...





و تسيطر التحالفات الثلاثة علي 92% من تجارة الشرق /الغرب .





وأفاد التقرير أن أهمية تلك التحالفات أزدادت في قطاع النقل البحري العالمي ، لسعي الخطوط الي أستخدام السعة بشكل أفضل بجانب وجود سفن كبيرة الحجم وتخفيضا لتكاليف التشغيل مما يزيد من تجميع البضائع وزيادة أقتصادات الحجم وزيادة هوامش الربح .





وعن انعكاس تلك المتغيرات علي التجارة العابرة بقناةالسويس ، فقد شهدت حركة سفن الحاويات بالقناة، خلال النصف الأول من العام الجاري، عبور 2849 سفينة بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بنفس الفترة بعام 2017، والتي عبرت خلالها 2655 سفينة.





ووفقا لإحصائيات هيئة قناة السويس، أكدت أن حمولات سفن الحاويات التي عبرت خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2018 ارتفعت بنسبة 10.9% حيث سجلت حمولات عبور 310.1 مليون طن مقابل نفس الفترة العام الماضي والتي سجلت عبور 279.5 مليون طن .





وأكدت الإحصائيات أن سفن الحاويات تعد العميل الأول للمجرى الملاحي لقناة السويس





ومن جانب أخر، أن سوق الحاويات حقق تنامي كبير في بناء السفن حيث تم تسليم نحو 127 سفينة جديدة خلال العام الماضي .









وتشير التوقعات على المدى المتوسط الى تزايد معدل النمو السنوى بمقدار %3.2 بين عامى 2017 حتي 2022، بجانب ارتفاع ملحوظ فى تجارة الحاويات والصب بسبب زيادة الطلب على الواردات فى الصين