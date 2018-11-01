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بحضور أحمد فؤاد سليم.. عرض ومناقشة "أبناء العصافير" و"متاهة كوتار" بسينما الهناجر (صور)

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:06 م
بحضور أحمد فؤاد سليم.. عرض ومناقشة أبناء العصافير ومتاهة كوتار بسينما الهناجر (صور)
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شيماء عطية
 

عُرض، منذ قليل، أفلام "دعوة" و"أبناء العصافير"، و"حلم"، و"حلم كوتار"، وذلك ضمن عروض حفلة الساعة السابعة، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية، برئاسة المخرج سمير سيف.

 

وأعقب العرض ندوة لمناقشة الأعمال المعروضة مع صناعها، ومن بينهم المخرج برهان حنفي، والفنان محمود زكي، كما حرص على الحضور عدد من الفنانين لدعم ومساندة صناع الأفلام ومن بينهم الفنان أحمد فؤاد سليم.

بحضور أحمد فؤاد سليم.. عرض ومناقشة "أبناء العصافير" و"متاهة كوتار" بسينما الهناجر (صور)
بحضور أحمد فؤاد سليم.. عرض ومناقشة "أبناء العصافير" و"متاهة كوتار" بسينما الهناجر (صور)
بحضور أحمد فؤاد سليم.. عرض ومناقشة "أبناء العصافير" و"متاهة كوتار" بسينما الهناجر (صور)
بحضور أحمد فؤاد سليم.. عرض ومناقشة "أبناء العصافير" و"متاهة كوتار" بسينما الهناجر (صور)
بحضور أحمد فؤاد سليم.. عرض ومناقشة "أبناء العصافير" و"متاهة كوتار" بسينما الهناجر (صور)
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