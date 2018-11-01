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اليمن: إيران دولة راعية للإرهاب ويجب أن تتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:06 م
اليمن: إيران دولة راعية للإرهاب ويجب أن تتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي
الحوثيين
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الفجر السعودي
 

                                        

أكد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، اليوم الخميس، أن إيران دولة راعية للإرهاب ويجب أن تتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي.

 

وأشار اليمانى، فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إلى أن ميليشيات الحوثى انتهكت 9 هدن وأصرت على استمرار الحرب، مشددًا على ضرورة التزام ميليشيات الحوثى بالحل السلمى.

 

وأضاف الوزير اليمنى أنه لا حل سياسى من دون التزام الحوثيين بمخرجات الحوار الوطنى والمرجعيات المتفق عليها، مؤكدًا أن المعاناة الإنسانية فى اليمن فاقت كل التصورات.

 

ودعا اليمانى المجتمع الدولى للضغط على الانقلابيين للإفراج عن المختطفين لديها، مضيفًا "نتعاطى بإيجابية مع الدعوات الدولية للحل السياسى ووقف الحرب، ولكن لا حل سياسى من دون تسليم الحوثيين للأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليم المدن والانسحاب من مؤسسات الدولة".

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