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عاجل.. العاهل الأردني يأمر بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كارثة السيول

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:58 م
عاجل.. العاهل الأردني يأمر بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كارثة السيول
ملك الأردن
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أسماء العزب
 
أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كارثة سيول البحر الميت، حسبما نقلت شبكة "24 لايف"، في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت، أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا، فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

المزيد عن: محايدة لجنة كارثة تشكيل العاهل الأردني السيول البحر الميت
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