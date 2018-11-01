"القومي للترجمة" يشارك بمجموعة كبيرة من الإصدارات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، بمعرض الشارقة الدولى للكتاب والذى يقام فى الفترة من 31 أكتوبر الجارى ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن المركز القومى للترجمة يشارك بمجموعة كبيرة و مميزة من الاصدارات نذكر منها :"موسوعة ألف ليلة وليلة"،موسوعة الهرمانيوطيقا"، "موسوعة البلاغة "،"تشريعات تقنيات المعلومات "،"بناء الواقع الاجتماعى "،"العقل واللغة والمجتمع"،"الانسان هو المقياس"،""الجمال "،"المفكرون الاساسيون "،"التقدم ومشكلاته"،""فلسفة العلم-من الألف الى الياء".

و"العوالم الرمزية"،"الفلسفة"،"من هو شارلى"،"الحرية"،"فلسفة تاريخ الفن "،"هكذا تكلم زرادشت"،"دليل النجاة من الألم "،"البحث عن الوعى"،"ثلاث افكار مغرية"،"اساليب العلاج النفسى للاطفال والمراهقين"،"تعليم ردئ"،"مهارات الارشاد"،"اللاوعى"،"حركة الاصلاح فى التراث الاسلامى"،"الاسلاموية والسعى الى الحداثات البديلة "،"الدين وتدهور السحر"،"العقيدة والشريعة فى الاسلام"،"كيف يتعلم الناس"،المعارضة الخلاقية"،"الحجاب "،"مدخل الى جرامشى"،"محاولة لفهم الازمة الامريكية الايرانية".

و"تجارة السلاح "،"النسوية وحقوق المرأة حول العالم "،"الاقتصاد السياسى والنظام العالمى المتغير"،"بيزنس حقوق الانسان"،"ماذا يخبئ المستفبل للعالم"،"الثلاثة الكبار فى عالم الاقتصاد"،دراسات فى نظرية الترجمة"،"علم الذخائر اللغوية"،"الترجمة والصراع "،"عن العلم "،"مشكلة الفيزياء"،"علاقات الكيمياء"،"لماذا العلم "،"الموت والعالم الاخر فى مصر القديمة"،"النيل فى العصر البريطانى"،"دراسة تفكيكية للتاريخ "،"ظهور تركيا الحديثة"،"عالم الرعامسة"،"القاهرة تواريخ مدينة"،"من بابل الى التراجمة"،"انتصار اكتوبر فى الوثائق الاسرائيلية" و"امبراطوريات متخيلة".