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عصام قمر: لا مجال لتزوير شهادات محو الأمية الآن

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:05 م
عصام قمر: لا مجال لتزوير شهادات محو الأمية الآن
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هدى عبدالرازق
 
قال عصام قمر، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية السابق، إن جزء من مشكلة الأمية في مصر التسرب من التعليم، معتبرًا أن جزء من حل مشكلة الأمية هو إنشاء مدارس جديدة.

وأشار "قمر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنهم اتخذوا عدة إجراءات حتى يتأكدوا أن الدارس محو أميته، مؤكدًا أنه لا مجال الآن إلى تزوير شهادات محو الأمية.

ولفت إلى أن تكلفة الدارس لمحو أميته تصل إلى 350 جنيه فقط، مضيفا أن الهيئة بها 8 آلاف موظف، و30 ألف معلم.
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