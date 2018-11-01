وصول المشاركين في فعاليات التدريب المشترك "درع العرب -1" (فيديو)

تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك (درع العرب -1) والذي ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر المقبل، بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.





وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.



