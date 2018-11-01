حان وقت الشباب.. 5 استعدادات نهائية لمنتدى شرم الشيخ 2018

يعقد فى مدينة السلام شرم الشيخ النسخة الثانية لمنتدى شباب العلم 2018 فى الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر بحضور ما يقرب من 5 آلاف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة، تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات، ورسالة المنتدى هذا العام تدور حول التنوع وإحداث التغيير، ودور الشباب فى هذا الدور من اجل تغيير إيجابى للواقع ومساعدة الغير والتفكير فى الآخرين.

ورش تحضيرية

بدأت اليوم الخميس، الورش التحضيرية لجلسات المنتدى، تحت عنوان لخطة 2063 (أفريقيا التي نحلُم بها) و "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة".

يذكر أن منتدى شباب العالم يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، وكان المنتدي قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلي العالم أجمع.

استعدادات بمطار شرم الشيخ

ويشهد مطار شرم الشيخ استعدادات مكثفة تزامنا مع قرب انطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من الشهر الجارى وحتى اليوم السادس من نفس الشهر، كما تشهد المدينة استعدادات مكثقفة استعدادات لهذا الحدث العالمى.

تمركز أمني

وداخل مدينة السلام تم نشر قوات وتمركزات ثابتة أمام قاعة المؤتمرات التى تستضيف فعاليات المنتدى، مع إجراء عمليات تمشيط بصفة مستمرة.

تطبيق إلكترونى للمشاركين فى منتدى شباب العالم

وأعدت إدارة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، تطبيقا إلكترونيا إرشاديا خاصا بالمشاركين فى المنتدى.

ويتضمن التطبيق عرض الأجندة الخاصة بفعاليات المنتدى وأماكنها، ويمكن التطبيق المشاركين من تسجيل رغباتهم فى حضور جلسات المنتدى.

كما يتضمن التطبيق الذى يمكن تفعيله على الهواتف الذكية من خلال الكود الإلكترونى الخاص بكل مشارك، معلومات حول المتحدثين فى الجلسات الخاصة بالمنتدى تضم صورهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم وسيرتهم الذاتية.

مبادرة لدعم السياحة

أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة جديدة لحماية المستهلك السائح والمستثمر بمدينة شرم الشيخ علي هامش منتدي شباب العالم الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف دعم السياحة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا علي ريادة مصر في هذا الشأن.