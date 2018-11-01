تحت شعار "دعم الأبوة والأمومة''.. اختتام فعاليات النسخة التاسعة من ''فاميلي بلانت''

اختتمت فعاليات معرض فضاء العائلة ''فاميلي بلانت'' الذي حمل هذه السنة شعار ''لدعم الأبوة والأمومة''، وذلك على مدى أربعة أيام من 25 إلى 28 أكتوبر 2018، من الاحتفالات والمواعيد واللقاءات وورشات تبادل الخبرات، وهي كلها لقاءات في صلب رفاهية الأسرة.

وجديد الدورة التاسعة حسب المدربة "مارية بشرى'' مؤسسة معرض الأم والطفل هو '' انفتاحه على الأسرة والعائلة ككل، فتربية الطفل وتكوينه لم تعد مسؤولية الأم فحسب بل هي مسؤولية الأب والخال والخالة والجد والجدة...، ولذلك حرص ''فاميلي بلانت'' على أن يكون ملتقى لخبراء في التغذية ومختصين في التربية ومستشارين نفسانيين لفهم أفضل لنفسية الطفل قصد اكتشاف القدرات الكامنة في داخله ، ولتحقيق هذا الغرض لابد من التكوين النفسي والمعرفي للآباء والأمهات لتربية طفل متزن نفسيا و سليم جسديا لأن الأسرة المتزنة تعطي طفل متزن .

هدف المعرض هذه السنة إلى تجاوز سقف 10 ألاف زائر التي حققها خلال الدورة السابقة، حيث بلغ مجموع الزائرين أكثر من 12 ألف زائر على مدى أربعة أيام ، وذلك من خلال جعل المعرض فضاء فرصة لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات واكتشاف المستجدات الدولية في مجالات الرضيع والطفل، ولقاء بمختلف الفاعلين في المجال: مجال تربية الأطفال، الديكور، الموضة، الألعاب، الأثاث، التغذية، الأمن، المواد شبه صيدلية، هدايا الولادة، أدوات تربوية والتدريب.

كما سيسهر على تسيير الورشات والندوات أطباء من كافة التخصصات ومختصين في علم النفس ومدربين معتمدين في مجال التربية، الذين سيقدمون إجابات للآباء والأمهات عن دورهم كوالدين لطفل، وما يجب عليهم تعلمه من طرق وخطوات لنجاحهم كآباء وأمهات، وذلك عبر أكثر من 80 ورشة، وعشر ندوات موضوعاتية .

كما يعد المعرض بالعديد من المفاجآت للصغار والكبار، معارض لمنتوجات وخدمات متنوعة، وفضاء للتسويق وورشات للأطفال للعب و للقراء وللرسم.