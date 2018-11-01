الجيش اليمني مدعوما بالتحالف يحرر مرتفعات في باقم بصعدة

نجحت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية فى تحرير مرتفعات جديدة فى "باقم" شمالى غرب صعدة باليمن، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.

وقال أركان محور علب العميد أديب الشهاب، فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى بمحور علب نفذت عملية عسكرية مشتركة تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات جديدة فى سلسلة جبل العتيم غربى مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي.

وأكد العميد الشهاب، أن العملية العسكرية التى انطلقت مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية، مؤكداً أن من بين القتلى "قناصون" كانوا يتخفّون داخل خنادق صخرية وجروف جبليه فى سلسلة جبل العتيم والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل رمدان إلى أمام جبل الكوز غربى باقم. وأضاف الشهاب بأن قوات الجيش الوطنى استعادة معدات عسكرية- خفيفة ومتوسطة- من ضمن الأسلحة والمعدات العسكرية التى نهبتها المليشيات الحوثية الانقلابية من معسكرات الجيش، حيث خلفتها ورائها فى جبال العتيم، ولاذت بالفرار باتجاه مدينة باقم.

وأشار العميد الشهاب إلى أن هذه العملية تأتى فى إطار تضييق الخناق على المليشيا الانقلابية فى مدينة باقم، وإجبارها على الانسحاب أو الاستسلام وتجنيب المنطقة المزيد من الخراب والدمار. لافتاً إلى أن قوات الجيش الوطنى تواصل تقدمها الميدانى فى جبهة باقم باستمرار، وسط انهيار كبير فى صفوف المليشيات.