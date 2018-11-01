149 عملاً في المعرض الفني السنوي لبرنامج كتاتيب في دائرة الثقافة

افتتح سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالشارقة بالدائرة، المعرض السنوي لبرنامج "كتاتيب"، في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ، وحضر الافتتاح سعادة عبدالله بن يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية ، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وأساتذة وطلبة الخط في برنامج كتاتيب ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ، وجمهور من محبي الخط العربي .

ضم المعرض149 عملا خطيا ً، لـ 57 مشاركاً ، وشهد مشاركة 6 فتيات من مركز الطفل في مدينة دبا الحصن، كما تم تكريم 14 فائزاً من فئتي الناشئة والكبار، الذين فازوا في مسابقات خط النسخ والديواني والرقعة، فيما نال جوائز التحكيم الأساتذة محمد النوري، وتاج السر حسن، ومحمد الحداد.

وقال الأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بهذه المناسبة : تستند إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،عضو المجلس الأعلى للاتحاد،حاكم الشارقة، في تنفيذ آلية عمل تولي الاهتمام البالغ، وتستمر في متابعة المواهب الصاعدة، وننظر إلى المعرض السنوي اليوم، فنرى مواهب عرفت الطريق إلى جماليات، وأصول، وفنون الخط العربي، منطلقة إلى تجهيزات نوعية، بعد عمل دؤوب ومشترك بين الطلاب والأساتذة، لذا يُعَدُّ فرصة ثمينة للاطلاع على حصيلة أعمال في خطوط الرقعة، والديواني، والنسخ، ذات لغة بصرية أساسها الموهبة والابتكار".

ومن الجدير الإشارة إلى إحصائية الربع الثالث من البرنامج إذ تُشير إلى أرقام لافتة، حيث بلغ عدد المنتسبين 260، إضافة إلى 133 ضمن التعاون مع جهات خارجية، أُنجز فيها 241 ورشة بحضور 1690 من محبي فن الخط.

ويتراءى كتاتيب ذي الأربعة أعوام في حالات إبداعية لافتة في الخط العربي، والبرنامج السنوي الذي يطوي صفحة الدورة الثالثة، ويواصل مراحل الكشف عن مبدعي هذا الفن العريق، خلال دوراتٍ تعليمية أُقيمت على مدى العام الحالي في مساجد إمارة الشارقة وصولاً إلى المنطقة الوسطى والشرقية.

ويذهب كتاتيب، أبعد من ذلك، إلى احتضان أفراد غير ناطقين بالعربية، في تأكيد على الدور التنويري للمسجد ونشر الثقافة العربية الإسلامية، ورعاية وصقل المواهب الصاعدة في الخط العربي.