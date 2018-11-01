الترسانة يتعادل مع جمهورية شبين في ختام الجولة التاسعة للمظاليم





تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة مع نظيره فريق جمهورية شبين، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس في ختام الجولة التاسعة للقسم الثاني.





خاض فريق الترسانة اللقاء بتشكيل يضم فى حراسة المرمى عمروخليل، وهارون إسماعيل وأحمد عبدالمنعم وطارق وطني وهشام رجب ومحمد فوزى وإيهاب فؤاد ومهاب ياسر وأحمد أنيس وعمر طارق، ومحمد مصطفى.





بينما خاض فريق جمهورية شبين بتشكيل يضم فى حراسة المرمى محمد عصام الغندور وعمرو ثابت وأيمن العدلى وأحمد ابوبكر وعمار محسن وأحمد الشرقاوى وأحمد مدين، وأحمد أبوطالب ومحمد الشامى ومصطفى زكى وأيمن سعد .





شهد الشوط الأول من المباراه تقدم فريق الجمهورية بهدف نظيف، جاء بالدقيقة 26 عن طريق اللاعب محمد الشامي، وفي الشوط الثاني تعادل الترسانة من ركلة جزاء في الدقيقة 80، عن طريق اللاعب طارق وطني، وحصل اللاعب حماده جلال على بطاقة صفراء بالدقيقة 90.





- ترتيب المجموعة الثانية :





1- إف سي مصر 18 نقطة

2- القناه 17 نقطة

3- سيراميكا 17 نقطة

4- كوكا كولا 15 نقطة

5- النصر 15 نقطة

6- الترسانه 15 نقطة

7- الشمس 13 نقطة

8- دمياط 12 نقطة

9- ج شبين 11 نقطة

10- بورتو 9 نقاط

11- الزرقا 9 نقاط

12- المريخ 9 نقاط

13-السويس 6 نقاط

14-ابى صقل نقطة وحيدة



