محافظ جنوب سيناء يشرف على توزيع أعمال منتدى فنون شباب العالم في شوارع شرم الشيخ

أشرف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على توزيع الأعمال الفنية التى أنجزها الفنانين التشكيليين، المشاركين فى فعاليات منتدى فنون شباب العالم، فى عدد من الأماكن بمدينة شرم الشيخ لتكون فى استقبال ضيوف منتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال يومين بشرم الشيخ.

وشكل محافظ جنوب سيناء لجنة من أساتذة النحت من كليات الفنون التشكيلية، وتم التشاور معهم من أجل تحديد الأماكن التى تم وضع فيها الأعمال الفنية وتم وضع الأعمال اليوم فى مطار شرم الشيخ وأمام قاعة المؤتمرات الدولية الجديدة التى ستشهد فعاليات منتدى شباب العالم، وحديقة الصداقة الدولية قرب مطار شرم الشيخ الدولي.

واستضافت مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر، فعاليات منتدى فنون شباب العالم، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وأقيم استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده خلال أيام، وشارك فيه 300 فنان وفنانة حول العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية.

وأشاد، محافظ جنوب سيناء، بالأعمال التى أنجزها أبرز وأمهر فنانين النحت فى العالم، وقرر توزيع الأعمال الفنية فى ميادين وشوارع شرم الشيخ، لتكون فى استقبال الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم، المقرر بعد غد السبت، مؤكدًا استمرار إقامة وتنظيم منتدى فنون شباب العالم كل عام، من أجل إنجاز أعمال تشكيلية فنية رائعة لتزين مدينة شرم الشيخ، لتكون فى ابهى صورها.

وقال، الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم المنتدى، إن المنتدى شارك فيه أشهر الفنانين التشكيلين من 40 دولة منها ألمانيا وإيطاليا وجورجيا وروسيا وأمريكا وصربيا والأردن وتونس وانجلترا، والسعودية بالإضافة إلى مصر، مشيرًا إلى أن تنظيم المؤتمر على هذا المنتدى على أرض مدينة شرم الشيخ أضاف لمصر الكثير من الترويج السياحى والثقافى والدعم السياسى من جوانب إظهار الأمن والسلام والجمال التى تتمتع به مصر حاليًا، بعد عدة سنوات من الصعاب والتحديات التى واجهت القيادة السياسة بكل صبر وتفانى ومجهود حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من ظواهر ونتائج الإصلاح الاقتصادى.