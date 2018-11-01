غدا.. مطرانية المنصورة تنظم لقاء روحي للشباب بدير القديسة دميانة

تنطم مطرانية المنصورة واجا للأقباط الارثوذكس، غدا الجمعة، لقاء روحي لشباب المطرانية، وذلك بدير القديسة دميانة والاربعين عذراء بالبراري.





ويقول القمص سيرافيم وديع، وكيل مطرانية المنصورة، أن لقاء الشباب يهدف الي تنمية حياتهم الروحية، إضافةً إلى ندوة روحية ودرس في كتاب مقدس.





واوضح "وديع" ، أن اللقاء يبدأ بالقداس الالهي امام ضريح القديسة دميانة، ويليها زيارة ضريح المتنيح الانبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل، مؤكدا أن اللقاء الروحي الذي يشرف عليه الانبا داود، أسقف المنصورة، سوف ينتهي بألعاب ترفيهية وتوزريع هدايا تذكارية علي الشباب.