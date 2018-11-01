مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الموسم الرابع من "إنترناشيونال فاشون أوورد" (صور)

عقدت إدارة مهرجان إنترناشيونال فاشون أوورد في موسمه الرابع مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل مشاركات المصممين العرب بالمهرجان، وذلك قبل قليل بفندق كونراد.

وشارك في المؤتمر كوكبة من المصممين العرب والمصريين، وهم : من المملكة العربية السعودية المصممة أميمة عزوز، ومن المملكة المغربية المصممة صوفيا علاوي، ومن الجزائر المصمم كريم أكروف، ومن البحرين المصممة ابتسام سلمان، ومن مصر المصممة هبه أبو النجا.

وكشف المشاركين في المؤتمر عن أبرز عروضهم، والمقرر إطلاقها غدًا الجمعة.