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جيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فولهام بكأس الرابطة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:52 م
جيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فولهام بكأس الرابطة
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أحمد عصام
 
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي فولهام، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

موريتش، دانيلو، كومباني، ستونز، دي بروين، ديلف، ساني، جيسوس، زينتشينكو، فودين، دياز.

بينما جاءت دكة البدلاء :-

إيدرسون، ووكر، سترلينج، أجويرو، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، جوميز.

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