افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)

افتتحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، معرض "ألوان القدماء" مساء اليوم الخميس في الدور الأول من المتحف.









وشهد حفل الافتتاح مديرين وأمناء المتحف المصري بالتحرير، وعدد كبير من المهتمين بالشأن الأثري والباحثين وطلاب الآثار، ويعرض المعرض 55 قطعة أثرية تحكي رحلة الألوان عبر العصور ابتداءً من من الدولة القديمة وحتى الدولة الحديثة.









وأشارت عبد الرازق إلى أن المعرض يعتبر هو الأول من نوعه الذي يعرض لهذه الجزئية الهامة من التاريخ المصري القديم، كما أن المعرض استخدم تقنية جديدة وهى التلوين بالضوء، وهو الأمر الذي كان له ركن خاص بالمعرض.



