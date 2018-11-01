ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:52 م
افتتاح معرض ألوان قدماء المصريين بمتحف التحرير (صور)
طباعة
حسام زيدان
 
افتتحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، معرض "ألوان القدماء" مساء اليوم الخميس في الدور الأول من المتحف.


وشهد حفل الافتتاح مديرين وأمناء المتحف المصري بالتحرير، وعدد كبير من المهتمين بالشأن الأثري والباحثين وطلاب الآثار، ويعرض المعرض 55 قطعة أثرية تحكي رحلة الألوان عبر العصور ابتداءً من من الدولة القديمة وحتى الدولة الحديثة.


وأشارت عبد الرازق  إلى أن المعرض يعتبر هو الأول من نوعه الذي يعرض لهذه الجزئية الهامة من التاريخ المصري القديم، كما أن المعرض استخدم تقنية جديدة وهى التلوين بالضوء، وهو الأمر الذي كان له ركن خاص بالمعرض.

افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
افتتاح معرض "ألوان قدماء المصريين" بمتحف التحرير (صور)
المزيد عن: متحف التحرير الوان القدماء المتحف المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
بتروجيت
0
x
17:30
1
مصر المقاصة
وادي دجلة
1
x
20:30
2
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
1
x
17:25
0
الشباب
الاتحاد
1
x
18:50
2
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 9:10:02 PM