المصري يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الخامسة مساء اليوم على الاستاد مرانه الأساسي استعداداً لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي والمقرر اقامتها على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساء بعد غدٍ السبت.





شهد المران وللمرة الأولى حضور الكابتن مصطفى يونس مدير الكرة ومعه الكابتن محمد صلاح أبو جريشة المدرب العام للفريق وذلك بعد اتمام التعاقد الرسمي مع الجهاز الفني مساء الأمس.





جاء المران قوياً للغاية وشهد تركيزاً كبيراً من الدكتور ميمي عبد الرازق على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق الاسماعيلي والذي حرص الدكتور ميمي عبد الرازق على مشاهدة العديد من مبارياته الأخيرة لوضع الخطة المناسبة لايقاف مفاتيح لعبه من ناحية ولاستغلال نقاط الضعف الموجودة به حرصاً على تحقيق نتيجة ايجابية في اللقاء.





واختتم المران بتقسيمة شهدت تدخلات فنية عديدة من الدكتور ميمي عبد الرازق ومساعديه الكابتن محمد صلاح أبو جريشة والكابتن ياسر عزت ، فيما واصل حراس المرمى خوض تدريباتهم التخصصية الشاقة تحت اشراف الكابتن السيد الناغي.



