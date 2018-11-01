أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، غدًا الخميس، في الجولة الـ12 من الدوري المصري.





وضمت القائمة 21 لاعبًا، حيث استمر المدرب السويسري في استبعاد كل من أحمد مدبولي ومصطفى فتحي لأسباب فنية، بينما يغيب محمود حمدي "الونش" ومحمود جنش للإصابة.





ويعد غياب جنش هو الأبرز في قائمة الزمالك، حيث أن الحارس لعب كل مباريات الأبيض في الدوري هذا الموسم بشكل أساسي.





كورة لايف| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر اليوم





وجاءت قائمة الزمالك كاملة، كالتالي:





حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح.





الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام – حمدي النقاز – أحمد فتوح - بهاء مجدي.





الوسط: طارق حامد - محمد عنتر – محمود كهربا – فرجاني ساسي – أيمن حفني – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – حميد أحداد – محمد إبراهيم – محمد حسن.





الهجوم: كاسونجو – أوباما – عمر السعيد.





كورة لايف| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر اليوم





في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، يلتقي فريقي الزمالك ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.





كورة لايف| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر اليوم





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو يعيش حالة فنية مميزة، بعدما تأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر وحقق فوزا مطمئنا على الاتحاد السكندري في ذهاب البطولة العربية، ويسعى الزمالك لخطف صدارة المسابقة في مباراة اليوم حيث يحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في إثنين وتلقى هزيمة في مباراة وحيدة.





على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بعد 11 جولة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنين بينما تلقى 6 هزائم، وسيدخل هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقطة واحدة من المباراة على أقل تقدير









كورة لايف| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر اليوم





التشكيل المتوقع:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:محمود جنش-بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز-طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن-كابونجو كاسونجو.





بينما سيخوض فريق وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:خالد وليد-عمرو صالح - خالد رضا - أحمد رمضان "بيكهام" - بسام وليد-محمد محمود - محمد عبد العاطي - بوزاس فاسيليوس-محمد جمال بيبو - محمد رضا - إبراهيما نداي.





كورة لايف| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بث مباشر اليوم





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الزمالك ودجلة في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي ON SPORT, Nile Sport.



























