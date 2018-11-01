الذهب يواصل الارتفاع فى نهاية التعاملات مع زيادة الطلب

انتعشت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، ليربح المعدن الأصفر نحو 17 دولاراً مع التراجع القوي للعملة الأمريكية وارتفاع الطلب.





وتعافى المعدن الأصفر من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 16 شهراً، في ظل الارتفاع القوي للجنيه الإسترليني عقب تقارير عن اقتراب توصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية، وبعد قرار بنك انجلترا.





وقرر البنك المركزي البربطاني تثبيت معدل الفائدة كما هى، لكنه أشار إلى أن معدلات الاقتراض قد تحتاج إلى زيادة بأكثر من المتوقع سابقاً خلال الـ3 سنوات المقبلة.





كما كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال الربع الثالث بمقدار 6.2 طن ليصل إلى 964.3 طن.





فيما وصلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب لأعلى مستوى لها منذ عام 2015 بقيادة روسيا خلال الربع الثالث.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي،





وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جريينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4% ليربح 16.70 دولار، ويصل إلى 1231.70 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1233 دولار للأوقية في وقت سابق من التداولات.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% مسجلاً 1230 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.7%إلى 96.486.