شاهد.. إطلالة نادية الجندي بالملابس الرياضية (صور)
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:28 مالفجر الفني
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور
للفنانة نادية الجندي داخل منزلها الموجود في حي الزمالك بمحافظة الجيزة، وأبدى
المتابعين إعجابهم بهذه الإطلالة البسيطة.
وظهرت "الجندي"، بإطلالة بسيطة
داخل منزلها، حيث ارتدت الزي الرياضي المتناسق بين ترنج خريفي وحذاء رياضي، ونظارة
شمس أنيقة، وميك أب بسيط يتماشي مع ملامح وجهها.
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