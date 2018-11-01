ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قطور يفوز علي الدلجمون وغدا أستكمال باقي مواجهات القسم الرابع

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:29 م
قطور يفوز علي الدلجمون وغدا أستكمال باقي مواجهات القسم الرابع
طباعة
سارة سالم
 

يستكمل غدا الجمعة باقي مواجهات الجولة الاولي من دوري القسم الرابع لموسم 2018-2019 بمنطقة الغربية كالتالي:-


محلة مرحوم مع شباب المحلة، ومحلة أبوعلي مع قحافة، ومحلة حسن مع السنطة، وشباب الزيات مع شباب سمنود.


تقام المباريات في تمام الساعة 2.15 عصرا، علي ملاعب الأندية المذكورة أولا.


يذكر أن فاز شباب قطور علي الدلجمون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في أفتتاح مواجهات الجولة الاولي عن طريق محمد أبو هرجة، ومحمد السعودي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
بتروجيت
0
x
17:30
1
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
1
x
17:25
0
الشباب
الاتحاد
0
x
18:50
0
الرائد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 7:30:12 PM