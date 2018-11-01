قطور يفوز علي الدلجمون وغدا أستكمال باقي مواجهات القسم الرابع

يستكمل غدا الجمعة باقي مواجهات الجولة الاولي من دوري القسم الرابع لموسم 2018-2019 بمنطقة الغربية كالتالي:-





محلة مرحوم مع شباب المحلة، ومحلة أبوعلي مع قحافة، ومحلة حسن مع السنطة، وشباب الزيات مع شباب سمنود.





تقام المباريات في تمام الساعة 2.15 عصرا، علي ملاعب الأندية المذكورة أولا.





يذكر أن فاز شباب قطور علي الدلجمون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في أفتتاح مواجهات الجولة الاولي عن طريق محمد أبو هرجة، ومحمد السعودي.