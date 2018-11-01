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كورة أون لاين online | كورة أتش دي | مباراة الزمالك ووادي دجلة | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:27 م
كورة أون لاين online | كورة أتش دي | مباراة الزمالك ووادي دجلة | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة
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عيد طارق
 
كورة أون لاين online | كورة أتش دي | مباراة الزمالك ووادي دجلة | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة 

يستأنف الزمالك مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز غدًا الخميس بمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر. 


وواصل الزمالك تدريباته اليوم، بعد حصوله على راحة لمدة 24 ساعة، عقب الإطاحة بالإنتاج الحربي من دور الـ16 لكأس مصر، والفوز على الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية العربية بهدف دون رد.

ويدخل دجلة المباراة وهو في صدمة كبيرة بعد الهزيمة أمام مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف وتوديع بطولة كأس مصر، لكن الزمالك سيخوض اللقاء معلقًا آمالا كبيرة على تحقيق الفوز لاستعادة صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز.


كورة أون لاين online | كورة أتش دي | مباراة الزمالك ووادي دجلة | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة 


ويحل الزمالك في وصافة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

ويعد محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك أبرز الغائبين عن مباراة الغد بعد استبعاده من القائمة المختارة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

ويأتي غياب جنش نظرًا لإصابته بكدمة في القدم، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الفريق السابقة أمام الاتحاد.


كورة أون لاين online | كورة أتش دي | مباراة الزمالك ووادي دجلة | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة 


وتواجه الزمالك ووادي دجلة في 16 مباراة سابقة، فاز خلالها الزمالك في 10 مباريات، ولم يُهزم في أي لقاء.

ويسعى الزمالك لمواصلة تفوقه الكاسح على وادي دجلة بتحقيق الفوز الثامن في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري المصري.

وادي دجلة لم يستطع تحقيق الانتصار على الزمالك في أي مباراة جمعت بين الفريقين سواءً بالدوري أو ببطولة كأس مصر.

وكان أكبر انتصار للزمالك على وادي دجلة بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بدور الـ16 لبطولة كأس مصر موسم 2011/2012، حينما أحرز اللاعب أحمد جعفر هدفين وأحمد حسن مثله.


كورة أون لاين online | كورة أتش دي | مباراة الزمالك ووادي دجلة | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة 


واستطاع الزمالك أن يهزم وادي دجلة في مواجهة الدور الأول بالموسم الماضي بثلاثية دون رد سجلها محمود علاء ومحمد أشرف ومعروف يوسف، أما مباراة الدور الثاني فانتصر خلالها الفريق الابيض بهدف وحيد، أحرزه كابونجو كاسونجو.

وسجل عرفة السيد آخر هدف لوادي دجلة في مرمى الزمالك، في مباراة الدور الثاني بالموسم قبل الماضي، التي أقيمت يوم 18 من مايو 2017.


كورة أون لاين online | كورة أتش دي | مباراة الزمالك ووادي دجلة | يلا شوت | كورة ستار | كول كورة 


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