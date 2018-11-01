أزاح نادي الزمالك الستار، عن الزي الجديد للفريق، الذي سيخوض به المباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر والبطولة العربية.





وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على "فيسبوك" الزي الجديد للفريق الأبيض، مستخدمة كل من يوسف إبراهيم "أوباما"، ومحمد إبراهيم، والتونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وكابونجو كاسونجو، في الإعلان عنه.





وشهدت قمصان الزمالك الجديدة، وجود أسماء اللاعبين في الخلف، لأول مرة منذ فترة طويلة.





شاهد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم | مشاهدة مبارايات الدوري المصري | بث مباشر مباراة الزمالك ضد وادي دجلة HD





في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، يلتقي فريقي الزمالك ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.





شاهد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم | مشاهدة مبارايات الدوري المصري | بث مباشر مباراة الزمالك ضد وادي دجلة HD





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو يعيش حالة فنية مميزة، بعدما تأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر وحقق فوزا مطمئنا على الاتحاد السكندري في ذهاب البطولة العربية، ويسعى الزمالك لخطف صدارة المسابقة في مباراة اليوم حيث يحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في إثنين وتلقى هزيمة في مباراة وحيدة.





على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بعد 11 جولة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنين بينما تلقى 6 هزائم، وسيدخل هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقطة واحدة من المباراة على أقل تقدير





شاهد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم | مشاهدة مبارايات الدوري المصري | بث مباشر مباراة الزمالك ضد وادي دجلة HD





التشكيل المتوقع:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:محمود جنش-بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز-طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن-كابونجو كاسونجو.





بينما سيخوض فريق وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:خالد وليد-عمرو صالح - خالد رضا - أحمد رمضان "بيكهام" - بسام وليد-محمد محمود - محمد عبد العاطي - بوزاس فاسيليوس-محمد جمال بيبو - محمد رضا - إبراهيما نداي.





شاهد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم | مشاهدة مبارايات الدوري المصري | بث مباشر مباراة الزمالك ضد وادي دجلة HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الزمالك ودجلة في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي ON SPORT, Nile Sport.





شاهد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم | مشاهدة مبارايات الدوري المصري | بث مباشر مباراة الزمالك ضد وادي دجلة HD