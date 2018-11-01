استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة وادي دجلة، في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري، مساء اليوم بملعب بترو سبورت.





وسيتولى عماد السيد، حراسة المرمى لإصابة الحارس الأساسي محمود جنش، وسيعود يوسف أوباما، بعدما غاب عن مباراة الاتحاد السكندري في كأس زياد للإيقاف.





مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم| شاهد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر| الدوري المصري لايف





في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، يلتقي فريقي الزمالك ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.





مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم| شاهد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر| الدوري المصري لايف





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو يعيش حالة فنية مميزة، بعدما تأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر وحقق فوزا مطمئنا على الاتحاد السكندري في ذهاب البطولة العربية، ويسعى الزمالك لخطف صدارة المسابقة في مباراة اليوم حيث يحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في إثنين وتلقى هزيمة في مباراة وحيدة.





على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بعد 11 جولة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنين بينما تلقى 6 هزائم، وسيدخل هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقطة واحدة من المباراة على أقل تقدير





مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم| شاهد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر| الدوري المصري لايف





التشكيل المتوقع:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:محمود جنش-بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز-طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن-كابونجو كاسونجو.





بينما سيخوض فريق وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:خالد وليد-عمرو صالح - خالد رضا - أحمد رمضان "بيكهام" - بسام وليد-محمد محمود - محمد عبد العاطي - بوزاس فاسيليوس-محمد جمال بيبو - محمد رضا - إبراهيما نداي.





مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم| شاهد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بث مباشر| الدوري المصري لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الزمالك ودجلة في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي ON SPORT, Nile Sport.







