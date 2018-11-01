4 حفلات بالقاهرة ودمنهور وطنطا في ثان ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ27 (صور)

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين يقام فى الثامنة مساء الجمعة 2 نوفمبر حفلا من فاصلين على المسرح الكبير لدار الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي؛ يحيي الفاصل الأول المطرب العراقي همام إبراهيم والمطربة سومة، بالإضافة الي فقرة مميزة يقدمها عازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح.

أما الفاصل الثاني تشدو خلاله المطربة التونسية لطيفة التي تشارك لأول مرة بالمهرجان بباقة من أشهر الأعمال التي قدمتها علي مدار مشوارها الفني.

وفى نفس التوقيت يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى يتضمن فاصلين؛ الأول لنجوم الفرقة عاطف عبد الحميد ، ريم حمدي ، محمد شوقى ، احمد الوزيري ، مازن دراز ، انغام مصطفي ، احمد صبري ، حنان عصام و احمد محسن.

أما الفاصل الثانى يتغني خلاله النجم محمد الحلو بالعديد من أغانى الطرب الأصيل الى جانب باقة من أجمل أعماله.

وعلى مسرح اوبرا دمنهور يقام حفل من فاصلين بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر يحيي الفاصل الاول نخبة من نجوم الغناء بالأوبرا عصام محمود ، اميرة احمد ، رضوي سعيد ، محمود عبد الجميد، اما الفاصل الثاني يقدم خلاله النجم محمد ثروت مجموعة من أروع أعمال الموسيقي العربية. ويشهد للمرة الاولي مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا حفل فني كبير يحيي الفاصل الأول الفنانين تامر نجاح ، نهي حافظ ، ابراهيم فاروق و غادة ادم .

أما الفاصل الثاني يحمل اطلالة مميزة للنجمة نادية مصطفي تشدو خلال بمجموعة متنوعة من اغاني الطرب بجانب باقة من اشهر أعمالها .