بيبو يخطف الأنظار في برج العرب

خطف أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب الأنظار في ستاد الجيش ببرج العرب خلال حضوره مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع بيبو على هامش حضوره المران.





ويواجه الأهلي ضيفه الترجي التونسي مساء غد الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب بالإسكندرية على أن تقام مباراة الإياب برادس في تونس يوم 9 نوفمبر من الشهر الجاري.



