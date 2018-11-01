أخبار الدوري السعودي.. الباطن يتغلب على الحزم.. والفيحاء يهزم الفتح

حقق فريق الباطن فوزًا صعبًا على الحزم بهدف دون رد، سجله عبدالله الغامدي بالدقيقة (67)، وذلك خلال الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وبهذه النتيجة؛ يحتل الباطن المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الحزم في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.





وفي مباراة أخرى؛ هزم فريق الفيحاء نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة من الدوري السعودي، حيثُ تقدم الفيحاء عن طريق أسبريلا ومن ثم تعادل إبراهيم شنيحي للفتح قبل أن يقتل فرنانديز المباراة بهدف ثاني للفيحاء.





وبهذه النتيجة؛ يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بينما يتوقف رصيد الفتح عند النقطة 9 في المركز التاسع.



