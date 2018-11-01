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يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة | كورة ستار تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم بث مباشر livehd7

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:20 م
يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة | كورة ستار تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم بث مباشر livehd7
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عيد طارق
 

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة | كورة ستار تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم بث مباشر livehd7

كشف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة، تاكيس جونياس، عن قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز. 


المباراة تقام مساء غدٍ الخميس على أرضية ملعب استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة المحلية.


يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة | كورة ستار تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم بث مباشر livehd7


قائمة وادي دجلة لمواجهة الزمالك الخميس

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف وخالد وليد.

خط الدفاع: أسامة العزب، السيد سالم، محمد جمال، خالد رضا، كريم ممدوح، عمرو صالح وبسام وليد.

خط الوسط: بوزاس فاسيليوس، أحمد بيكهام، محمد عبد العاطي، أحمد ضاحي، محمد رضا، محمد محمود، أحمد سعيد وإبراهيم عايش.

الهجوم: دودو الجباس، إبراهيما نداي وإسلام علي.

واستبعد تاكيس جونيس، اللاعب محمود مرعى من معسكر الفريق بسبب الإصابة، وقرر ضم عمرو صالح بدلًا منه.


يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة | كورة ستار تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم بث مباشر livehd7



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